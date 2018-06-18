Kuşadası otele fuhuş baskını; 4 gözaltı

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler eski Cuma Pazarı mevkiinde bir otele operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Azerbaycan uyruklu iki hayat kadını fuhuş yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu hayat kadınları sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi.

Bu arada, otele yapılan fuhuş operasyonuyla ilgili Azerbaycan uyruklu 2 hayat kadınının yanı sıra otelin sahibi A.B. ile otelin resepsiyon görevlisi A.A. da fuhuşa yer temin etmek suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.