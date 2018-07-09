Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 13:00

Kuşadası polisi huzur denetimlerini sürdürüyor

AYDIN (İHA) – Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız olarak sürdürdüğü huzur denetimlerinde iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kuşadası polisi huzur denetimlerini sürdürüyor

09 Temmuz 2018 13:00


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araç içerisinde ve B.S. isimli kişinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ve bu silaha ait 3 fişek ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


Asayiş Amirliği görevlilerinin yapmış olduğu sorguda ise M.F.U. isimli şahsın, Kuşadası 1. Asliye Ceza Mahkemesince "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan arandığı tespit edildi. Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç