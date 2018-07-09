Kuşadası polisi huzur denetimlerini sürdürüyor

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araç içerisinde ve B.S. isimli kişinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ve bu silaha ait 3 fişek ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Asayiş Amirliği görevlilerinin yapmış olduğu sorguda ise M.F.U. isimli şahsın, Kuşadası 1. Asliye Ceza Mahkemesince "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan arandığı tespit edildi. Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı.