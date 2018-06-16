Kuşadası polisinden bayram mesaisi

Edinilen bilgiye göre, tatilcilerin huzur içerisinde bir tatil geçirmesi için bayram nedeniyle denetimlerini yoğunlaştırdı. Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarında kontrol noktalarında uygulama yapan polis ekipleri ayrıca şehir merkezinde ve mahallelerde de denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatiliyle birlikte yapılan çalışmalar sonucu Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından aranan R.Ş. ve S.Ö., Torbalı Cumhuriyet Savcılığı tarafından aranan N.D., Söke 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından aranan D.A. isimli 4 şüpheliyi yakaladı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, motosiklet hırsızlığı şüphesiyle aranan N.N. ile 3 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan R.U.’yu yakaladı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Selçuk, Kuşadalılar ile tatilcilerin bayram tatilini huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bayram nedeniyle güvenlik açısından tüm önlemlerin alındığını kaydeden Emniyet Müdürü Selçuk, “Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmeleri için elimizden gayreti gösteriyoruz. Bayram süresince 24 saat hem Kuşadalıların hem de tatilcilerin hizmetinde olmaya devam edeceğiz “ dedi.