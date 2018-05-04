Kuşadası, sağlık turizmi kongresine ev sahipliği yapıyor

Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi Kuşadası’nda başladı. “Sağlık Turizminde Yol Haritası” temasıyla düzenlenen 3 gün sürecek kongreye 50 ülkeden 200’ün üzerinde sağlık turizmi sektör temsilcisi ve 200’e yakın davetli katılıyor.

Amara Sealight Elite Hotel’de düzenlenen 8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi’nin açılış töreninde bir konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı Kuşadası’nda sağlık turizmini canlandırmak için çalışma yürüttüklerini belirterek “Kuşadası Belediyesi olarak sağlık turizmi önemsediğimiz konulardan birisi. Sağlık turizmi ilçemizde turizm faaliyetlerini 12 aya çıkarabilmek için en önemli unsurlardan. Davutlar Mahallesi’nde bulunan jeotermal kaynakları kullanarak sağlık turizminin önemli bir türü olan termal turizmi Kuşadası’na kazandırmak için ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından ilçemize kazandırılan “International Dent Care” isimli diş polikliniğinin de Kuşadası sağlık turizmine büyük faydası olacağına inanıyorum” dedi.

Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy’da, 8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi’nin Kuşadası’nda yapılmasının Kuşadası turizmine büyük faydası olacağına inandıklarını belirterek “8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi’nin Kuşadası’nda düzenlenmesi bizleri çok mutlu etti. Kuşadası alt yapı olarak sağlık turizmine çok elverişli bir kent. Şu anda Belediyemiz ve Adnan Menderes Üniversitesi’nin Kuşadası’nda sağlık turizmini faaliyete geçirmek için ciddi çalışmaları var. Biz de Kuşadası Kaymakamlığı olarak bu tür çalışmalara elimizden gelen desteği sunuyoruz” dedi.

Aydın Valisi Köşger ise, 8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi’nin Kuşadası’nda yapılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, organizasyona emeği geçen herkese teşekkür etti.