Kuşadası sahiline iki deniz kaplumbağası vurdu

Kuşadası'nda sahil sitelerinin bulunduğu bölgede plaja iki Chelonia mydas türü yeşil deniz kaplumbağası ölüsü vurdu.

Sahil sitelerinde bulunan otellerden yapılan ihbarlarla ölü yeşil deniz kaplumbağaları Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından teslim alınarak incelemeleri yapıldı. Yapılan kontrollerde kaplumbağaların üzerinde herhangi bir yara ve kesik izine rastlanmadı. Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Ağız içi kontrollerde de bir bulgunun olmadığını görüldü. Çevrede oturan site sakinleriyle görüşüldü. Vatandaşların verdiği bilgilere göre, sitelerde oturan amatör balıkçı bazı vatandaşların kıyıya çok yakın alanlara yüzlerce metre ağ attıkları söylendi. Otçul bir tür olan yeşil kaplumbağalar (Chelonia mydas), kıyılarımızda bulunan deniz erişteleriyle/çayırlarıyla beslenmektedir. Kıyıya bu kadar yakın atılan ağlar, nesli tehlike altında bulunan bu nadir bu canlılar üzerinde tehdit oluşturmaktadır. Her iki yeşil kaplumbağanın da, kıyıya atılan ağlara takılarak öldüğünü düşünmekteyiz “ dedi.