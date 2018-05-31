Kuşadası sporcularından Türkiye dereceleri

Dalyan’da gerçekleştirilen Triatle – Biathle Türkiye Şampiyonasına katılan başarılı sporcular 1 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Türkiye 2’nciliği ve 1 Türkiye 3’üncülüğü dereceleri elde ederek kürsünün tüm basamaklarında yer almayı başardı.

Kuşadası Belediye Spor Kulübü sporcuları Çağrı Yüksel Büyük Erkekler Biathle Türkiye Şampiyonu, Ceylin Aslan U11 Bayan Tirathle Türkiye 2’ncisi, İremsu Yalçın U19 Bayan Biathle Türkiye 2’ncisi ve Nurican Yaşar U19 Erkek Biathle Türkiye 3’üncülüğü dereceleri elde ederek Kuşadası Belediye Spor Kulübüne 4 madalya kazandırdı.

Sporcuların Antrenörü Saruhan Gedik, başarılı şampiyonun ardından Kuşadası’na gururlu döndüklerini ifade etti. Başta sporcuları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Antrenör Gedik, Kuşadası Belediyesi ile Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ayrıca teşekkür etti.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Triathle – Biathle Türkiye Şampiyonasında Aydın’ı başarıyla temsil eden sporcuları tebrik etti ve spor hayatlarında başarılar diledi.