Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 19:46

Kuşadası Tenis Yaz Kupasının Şampiyonu Söke’den

Kuşadası’nda düzenlenen tenis Turnuvasının şampiyonu Söke’den Halil Alagöz oldu.

Kuşadası Tenis Yaz Kupasının Şampiyonu Söke’den

28 Ağustos 2018 19:46

Final maçında iki kardeşi karşı karşıya getiren turnuvada Ali Alagöz ikinci oldu.


Kuşadası Marina’da Can Spor Akademisi ve Adaspor Kulübü tarafından düzenlenen tenis turnuvası renkli geçti. Turnuvaya 55 sporcu katıldı. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan final müsabakaları ise oldukça çekişmeliydi. (+18) kategorisinde finali Sökeli iki kardeş oynadı. Final maçlarının ardından kupalar sahiplerini buldu.


Yapılan turnuvada (+18) kategorisinde Söke’den İlçe Tarım Müdürlüğü çalışanlarından Ziraat Mühendis Halil Alagöz birinci olurken, ikinciliği ise kardeşi Sökeli işletmeci Ali Alagöz, üçüncülüğü ise Torbalı’dan Sinan Çelik aldı.


Turnuvanın (+40) kategorisinde ise Kuşadası’ndan Ali Rıza Uğur birinci, Bursa’dan Taşkın Uçar ikinci, yine Kuşadası’ndan Göksel Işık ise üçüncü oldu.


Turnuva organizatörü Can Spor Kulübü başkanı Gökhan Can konuşmasında; Tenis Turizminin gelişmesi için iyi ve kaliteli kortların arttırılması ve kulüpleşmenin gelişmesinin önemini vurguladı. Gökhan Can, çok sayıda turistin spor aktiviteleri ile Kuşadası’na kazandırılabileceğini ancak bunun Belediyelerin ve Yerel İşletmelerin desteği ile altından kalkılabileceğine dikkat çekti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
  • Çarşamba
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç