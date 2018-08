Kuşadası Tenis Yaz Kupasının Şampiyonu Söke’den

Final maçında iki kardeşi karşı karşıya getiren turnuvada Ali Alagöz ikinci oldu.

Kuşadası Marina’da Can Spor Akademisi ve Adaspor Kulübü tarafından düzenlenen tenis turnuvası renkli geçti. Turnuvaya 55 sporcu katıldı. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan final müsabakaları ise oldukça çekişmeliydi. (+18) kategorisinde finali Sökeli iki kardeş oynadı. Final maçlarının ardından kupalar sahiplerini buldu.

Yapılan turnuvada (+18) kategorisinde Söke’den İlçe Tarım Müdürlüğü çalışanlarından Ziraat Mühendis Halil Alagöz birinci olurken, ikinciliği ise kardeşi Sökeli işletmeci Ali Alagöz, üçüncülüğü ise Torbalı’dan Sinan Çelik aldı.

Turnuvanın (+40) kategorisinde ise Kuşadası’ndan Ali Rıza Uğur birinci, Bursa’dan Taşkın Uçar ikinci, yine Kuşadası’ndan Göksel Işık ise üçüncü oldu.

Turnuva organizatörü Can Spor Kulübü başkanı Gökhan Can konuşmasında; Tenis Turizminin gelişmesi için iyi ve kaliteli kortların arttırılması ve kulüpleşmenin gelişmesinin önemini vurguladı. Gökhan Can, çok sayıda turistin spor aktiviteleri ile Kuşadası’na kazandırılabileceğini ancak bunun Belediyelerin ve Yerel İşletmelerin desteği ile altından kalkılabileceğine dikkat çekti.