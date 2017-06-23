Kuşadası Ticaret Odası 25 yaşında

yıl dönümünde Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından altı ana başlıkta Kuşadası Ticaret Odası sunumu yapıldı. Aynı zamanda Haziran ayı Meclis toplantısının da yapıldığı toplantıların ardından iftar yemeğine geçildi.

İlk olarak Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Mahmut Öztaş’ın başkanlığında yapılan Meclis toplantısının ardından başlayan sunuma Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Komiteler, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Basın mensupları katıldı.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ın interaktif şekilde gerçekleştirdiği sunum; Kurumsallığı ve Ekonomisiyle Güçlü, Tanıtımda Öncü, Lobi Faaliyetlerinde Aktif, Eğitimler ve sosyal faaliyetler, Ar-Ge Birimiyle Araştırmacı ve Öncelik Kaliteli Hizmet olmak üzere toplam altı ana başlıktan oluştu.

Slaytlar eşliğinde gerçekleşen sunumun ilk ana başlığı olan Kurumsallığı ve Ekonomisiyle Güçlü KUTO’da, Odanın fiziki ve mali durumunda bugün gelinen noktada, modern hizmet binasının, salonlarıyla sadece üyelerin değil tüm Kuşadası’nın hizmetinde olduğunu söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, aynı zamanda oda hizmet binasında bulunan kiracılarla da üyelere hizmet verildiğini belirtti ve SGK’nın üyelerinin işlerini kolaylaştırdığını vurguladı. Ticaret Odası’nın mali durumu hakkında da ayrıntılı bilgi veren Akdoğan mali olarak güçlü ve borçsuz bir kurum olduklarını ve bu mali gücü üyelerinin yararına kullandıklarının altını çizerek, TOBB Nefes kredisiyle Oda tarafından bankalara yatırılan 600 bin TL sonucunda, üyelerin kullanımı için 10 Milyon TL’lik kredi hacmi yaratıldığını vurguladı ve bunun da güçlü mali politikanın sonucu olduğunu söyledi. Dijital arşiv ve Bilişim Teknolojileri alt yapı çalışmalarının da tamamlandığını belirten Akdoğan, üyelerinin tüm dosyalarının korunma altına alındığını söyledi.

Sunumun ikinci ve en önemli ana başlıklarından biri olan tanıtım konusunda, bugün 578 bin takipçisi olan ve sosyal medyada Kuşadası’nın tanıtımında büyük rol oynayan Kuşadası Güvercin isimli hesaplarında da mali güçlerini kullandıklarını belirten Akdoğan, ağırlıklı olarak iç pazar olmak üzere 155 milyon reklam gösterimi yapıldığını ve özellikle yerli turistte oluşan artışla da bunun Kuşadası’na faydasının ortada olduğunu söyledi. Sosyal medya analizlerinde seyahat alanında Türkiye’de 9. Sırada, dünyada 50. Sırada olan sayfada, Oda tarafından hazırlatılarak yayınlanan 29 tematik Kuşadası videosunun da üyelerinin ve tüm Kuşadası’nın hizmetinde olduğunu vurgulayan Akdoğan, özellikle satış yapan üyelerinin toplam görüntülenme sayısı 21 milyon olan bu videolardan yararlanarak müşterilerine satış yapabileceğini belirtti. Kuşadası’nda bir ilke imza atarak illüstrasyon Kuşadası haritası ve maskotu yapıldığını söyleyen Akdoğan, sunumda haritanın sokak sokak tüm detaylar düşünülerek uzun emekler sonucu ortaya çıktığını ifade etti. Kuşadası Ticaret Odası’nın 2005 yılından bugüne tanıtım alanında yaptıkları hakkında ayrıntılı bilgiler veren Akdoğan, özellikle yapılan fotoğraf yarışmalarına vurgu yaptı ve fotoğraf arşivi ve tanıtım materyalleri konusunda Ticaret Odası’nın çok güçlü olduğunu belirterek, illüstrasyon haritanın da diğer materyallerin de üyelerin kullanımına açık olduğunu söyledi.

Bir diğer başlık olan “Lobi Faaliyetlerinde KUTO” konusunda Kuşadası’nı ve üyelerini her platformda temsil ettiklerini belirten Akdoğan; sezon öncesi Kuşadası’nda yaşanan sorunlarla ilgili Aydın Valisine iletilen rapor sonrası Kuşadası’nda çalışmaların hızlandığına dikkat çekti ve çevre yolu sorunları, Salı pazarı kavşağı, esnaf sorunları, üyeler yararına yapılan toplantılar, protokoller, ziyaretler, projeler konularında bilgiler vererek, Kuşadası ekonomisine katkı sağlayacak her faaliyete destek olduklarını belirtti.

Eğitimler ve Sosyal Faaliyetlerde KUTO başlığında ise, 2009-2016 yılları arasında 178 farklı konuda 8580 kişinin toplam 2587 saat eğitim aldığını söyleyen Akdoğan, bunun 63 adetinin sertifikalı eğitim olduğunu ve bu eğitimlerden 2950 kişinin yararlandığını belirtti. Oda olarak yapılan konferans, panel ve bilgilendirme toplantıları hakkında bilgiler veren Akdoğan, aynı zamanda sanat ve sosyal faaliyetlere yapılan destekler hakkında da bilgi verdi.

Beşinci Madde olan Ar-Ge birimiyle araştırmacı KUTO olarak, 2010 yılından bugüne 64 farklı konuda rapor hazırlandığını belirten Akdoğan, bunların içinde en önemlilerinden birisinin Kuşadası Ticari Envanteri olduğunu ve Kuşadası’nın 2 kilometrekare alanında sıkışıklığın bu raporda önemle vurgulandığını belirtti ve hazırlanan tüm raporların çözüm önerileriyle birlikte ilgili kurumlara iletildiğini söyledi.

Altıncı ve son madde olan Kaliteli Hizmet konusunda öncelikle, Ticaret Odası’nda işi bulunan herkese rahat bir ortamda kaliteli ve güler yüzlü bir hizmet sunulduğunu ve üyelerle iletişimde olduklarını belirten Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; 8 yıldır Kuşadası Güvercin dergisi ile üyelerinin işyerlerine girdiklerini söyledi. Kuşadası Ticaret Odası facebook hesabından da Oda ile ilgili haberlere, önemli bilgi ve duyurulara ulaşılabileceğini belirten Akdoğan, Oda’nın diğer hizmetleri hakkında da bilgi verdi. Verilen diğer evraklar, KOSGEB temsilciliği, İşkur Hizmet Noktası konularında bilgiler veren Akoğan; Türkiye’de Ata Karnesi veren 20 Oda-Borsadan biri olduklarını, üyelere düzenli olarak ayda iki kez Hukuk danışmanlığı verildiğini ve yeni bir hizmet olarak Dış Ticaret İstihbarat biriminin oluşturulduğunu söyledi. Sunumunun devamında, Oda olarak 2005 yılından bugüne toplam 359 öğrenciye 253.350 TL burs verildiğine dikkat çeken Akdoğan, TOBB’un eğitim ve gıda yardımlarından da 6400 öğrenci ve 7400 ihtiyaç sahibinin yararlandığını söyledi.

Slaytlar eşliğinde ve interaktif şekilde katılımcıların ve basının sorularıyla son bulan sunum, ilgiyle izlendi.

Sunumun ardından Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Müftüsü Vehbi Akşit, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Sahil Güvenlik Bot Komutanı, Aydın il ve ilçeleri Oda-Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları, Daire Amirleri, KODER, TURSAB, Esnaf Odası, Şoförler Odası, Mimarlar Odası, Kuyumcular Derneği, SMMMO Temsilcileri ve Basın Mensuplarının da katılımıyla Kuşadası Ticaret Odası tarafından iftar yemeği verildi.