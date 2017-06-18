Kuşadası Ticaret Odası çarşı esnafı temsilcileriyle toplantı yaptı

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Seydi Yıkılmaz, İrfan Yiğit ve Müslüm Yıldırım, çarşı esnafından Kuyumcular Derneği Başkanı Özgür Evran, aynı zamanda Kuşadası Ticaret Odası Meclis Üyesi Şefik Sözer ve Nevzat Yiğit ile bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde esnafla toplu olarak gerçekleştirilen toplantıların devamı niteliğinde olan görüşmede, çoğunluğun görüşü alınarak, birlikte hareket etmenin önemi vurgulandı. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Ticaret Odası olarak çarşı esnafının her zaman yanında olduklarını ve destek vermek için çalıştıklarını söyledi. Akdoğan ayrıca, daha önceki toplantıda da belirttiği, çarşıların AVM mantığında yönetilmesi konusunu gündeme getirdi ve bu konuda da destek vereceklerini söyledi.

Daha sonra Yönetim Kurulu Toplantısına da katılan çarşı esnafı temsilcilerine, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından, Kuşadası Ticaret Odası’nın çarşı esnafının ve Kuşadası’nın genel sorunları ile ilgili yaptığı çalışmalar ve tanıtımlar, sosyal faaliyetler, Arge ve diğer hizmetlerini içeren ayrıntılı sunum yapıldı.

Kuşadası Ticaret Odası tarafından 29 farklı konuda hazırlatılan tematik Kuşadası videolarından örnekler de sunulan toplantıda, çarşı esnafı temsilcilerine Oda tarafından geçtiğimiz günlerde yaptırılarak bastırılan Kuşadası İllüstrasyon haritası verildi.