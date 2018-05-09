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09 Mayıs 2018 08:20

Kuşadası Ticaret Odası, çarşı sorunlarıyla ilgili rapor hazırladı

Kuşadası Ticaret Odası tarafından çarşılarda yaşanan sorunlar ve içinde bulunulan ekonomik gelişmeler doğrultusunda KUTO Meclis toplantısında oluşturulan çarşı komisyonu, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy’u ziyaret etti.

Kuşadası Ticaret Odası, çarşı sorunlarıyla ilgili rapor hazırladı

09 Mayıs 2018 08:20


Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Selçuk, Belediye Başkan Yardımcıları Tufan Asrav, Muzaffer Eryiğit ve KUTO Çarşı Komisyonunu oluşturan Meclis Başkan Yardımcısı Tolga Erdem, Yönetim Kurulu Üyesi Seydi Yıkılmaz, Meclis Üyesi Özgür Evran ve Komite Üyeleri İsmet Peker ve Tuba Başabak Okkıran’ın katıldığı ziyarette, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy’a, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Selçuk’a ve Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Eryiğit ve Tufan Asrav’a, Komisyon tarafından hazırlanan çarşı sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren rapor iletildi.


Kısa ve uzun vadeli çözümlerin iletildiği çarşı sorunları raporunda yer alan işgaliye, gemi yolcularının çarşılara dağılımı, seyyar satıcılar, parfümcüler, dilenciler, aydınlatma sorunları, hanutçuluk ve görsel kirlilik gibi acil çözülmesi gereken sorunlar üzerinde görüşüldü.


Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy’un makamında gerçekleşen toplantının ardından, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinden etkilenen Orient ve Grand Bazaar esnafını ziyaret etti ve yerinde incelemelerde bulundu.




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