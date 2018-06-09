Kuşadası Ticaret Odası helva dağıttı

Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi bu ramazan farklı bir karar alarak iftar yemeği vermek yerine, Kuşadası sınırları içerisinde yer alan tüm camilerde şehitlerimiz ve vefat eden üyeleri için 3 bin adet helva dağıttı.

Kuşadası merkez ve Güzelçamlı, Davutlar, Yaylaköy, Soğucak, Caferli, Yeniköy, Çınar Köyü, Kirazlı’da bulunan camilere, Huzurevi, Şehitler Derneği ve Cemevi ‘ne bırakılan helvaların tüm şehitlerimiz ve vefat eden tüm üyelerinin hayrına dağıtıldığını söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan “Bu yıl farklı bir karar alarak iftar yemeği vermek yerine, helva dağıtma kararı aldık. Tüm şehitlerimizin ve vefat eden tüm üyelerimizin ruhları şad olsun” dedi.