Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 13:23

Kuşadası Ticaret Odası helva dağıttı

Kuşadası Ticaret Odası, tüm şehitlerimiz ve vefat eden tüm üyeleri için, Ramazan ayının son Cuma namazında helva dağıttı.

Kuşadası Ticaret Odası helva dağıttı

09 Haziran 2018 13:23


Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi bu ramazan farklı bir karar alarak iftar yemeği vermek yerine, Kuşadası sınırları içerisinde yer alan tüm camilerde şehitlerimiz ve vefat eden üyeleri için 3 bin adet helva dağıttı.


Kuşadası merkez ve Güzelçamlı, Davutlar, Yaylaköy, Soğucak, Caferli, Yeniköy, Çınar Köyü, Kirazlı’da bulunan camilere, Huzurevi, Şehitler Derneği ve Cemevi ‘ne bırakılan helvaların tüm şehitlerimiz ve vefat eden tüm üyelerinin hayrına dağıtıldığını söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan “Bu yıl farklı bir karar alarak iftar yemeği vermek yerine, helva dağıtma kararı aldık. Tüm şehitlerimizin ve vefat eden tüm üyelerimizin ruhları şad olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    37°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    37°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç