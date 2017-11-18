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18 Kasım 2017 13:11

Kuşadası Ticaret Odası “Kuşadası Körfezi Balık Avları“ için tanıtım hazırladı

Kuşadası Ticaret Odası tarafından, takipçi sayısı 700.

Kuşadası Ticaret Odası “Kuşadası Körfezi Balık Avları“ için tanıtım hazırladı

18 Kasım 2017 13:11

000’i geçen Kuşadası Güvercin isimli facebook sayfasında ve diğer sosyal medya hesaplarında yayınlanmak üzere hazırlatılan “Kuşadası Körfezinde Balık Avları” ile ilgili video yayına girdi.


Kuşadası’nın sosyal medyada tanıtımına yönelik, bugüne kadar 29 farklı konuda video hazırlatarak sosyal medya hesaplarında yayınlayan Kuşadası Ticaret Odası, milyonlarca kez görüntülenen tematik videolara bir yenisini daha ekledi.


Ege denizinin birbirinden lezzetli balıklarının, amatör olta balıkçılığından, bereketli Kuşadası Körfezinde balık avına, balık halinden, sofralara geliş sürecini anlatan video, aynı zamanda balık ve balık avı meraklılarına Kuşadası’nın güzelliklerini de gösteriyor.


Kuşadası Ticaret Odası’nın Kuşadası Güvercin isimli facebook sayfası, bugüne kadar toplam; 225 Milyon reklam gösterimi, 35 Milyonu aşan video görüntülenmeleri, 7.530.812 dakika video izlenme süresi ve 710 bin takipçisi ile Kuşadası’nın tanıtımında büyük rol oynuyor.




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