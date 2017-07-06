Kuşadası Ticaret Odasında e-ticaret konferansı

Katılımcıların online mağazacılık ve satışlarla ilgili faydalı bilgiler aldığı konferans, interaktif bir şekilde gerçekleşti.

Özellikle Kuşadası gibi, yılın belli aylarında yoğun iş yapılan bölgelerde, online satışlarla yılın her ayı için ulaşılabilirlik kanalının açılacağını söyleyen n11.com Ege Bölge Müdürü Burak Boran, ticari içeriği olan herkesin online konumlanmasının doğru olduğunu ve yakın gelecekte perakende sektörünün %40 daralacağını belirtti. Özellikle ticari maliyetlerin oldukça yüksek olmasının da buna sebep olduğunu söyleyen Boran “hiç kapanmayan bir kepenkten bahsediyorum, siz uyurken bile satış yapabiliyorsunuz” dedi.

Dünyada e-ticaret hacminin çok hızlı arttığını ve dünya nüfusunun %38’inin alışverişini online yaptığını, gelecekte ise nüfusun %66’sının yapacağını vurgulayan Boran, doğru bir şekilde yönetildiğinde online satışlarda yapılan ciroları örneklerle dile getirdi. Konferansta; Türkiye’de en çok online satışı yapılan ürünler ve E-Ticaret Düzenleme Kanunu hakkında da bilgi veren Boran, Türkiye’de e-ticaret müşterilerinin beklentilerinden de bahsetti ve satışlarının % 55’inin Güneydoğu’ya yapıldığını söyledi. Online satışlarda belli bir noktaya gelinmesinde “görsel-ürün açıklaması-kargo ve yorum”un çok önemli dört faktör olduğunu dile getiren Boran, yapılan araştırmalarda müşterilerin yüzde 90’ının sosyal medyadan etkilendiğini vurguladı.

Katılımcıların sorularına cevap bulduğu konferansın sonunda Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Semih Arcan tarafından, n11.com Ege Bölge Müdürü Burak Boran’a Kuşadası Prestij Kitabı hediye edildi