Kuşadası Ticaret Odası'nda KOSGEB ve İŞKUR bilgilendirme toplantısı yapıldı

KOSGEB Aydın İl Müdürlüğü'nden Uzman Barışcan Gülay ve Aydın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Eylem Ayar Topaloğlu'nun sunum yaptığı toplantı, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Toplantıda, KOSGEB Uzmanı Barışcan Gülay; KOSGEB'in Girişimcilik Destekleri ve İş Geliştirme Destek Programı hakkında bilgiler verdi. Genel Destek Programında yer alan Yurt Dışı İş Gezisi, Yurt İçi Fuar Destekleri, Eğitim Desteği, Nitelikli Eleman Destekleri konularında da ayrıntılı bilgiler veren Gülay'ın ardından, Aydın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Eylem Ayar Topaloğlu'da İŞKUR'un işverenlere yönelik teşvikleri hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı. Topaloğlu ayrıca, İşbaşı Eğitim Programı başta olmak üzere, ilave istihdam, kadın, genç ve mesleki yeterlilik sahibi olanlar ve engelli istihdam teşvikleri hakkında da bilgiler verdi. Toplantı, soru-cevap kısmı ile son buldu.