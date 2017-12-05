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05 Aralık 2017 14:14

Kuşadası Ticaret Odası’ndan Kuşadası için yeni tanıtım filmi

Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılan yeni Kuşadası Tanıtım filmi yayına girdi.

Kuşadası Ticaret Odası’ndan Kuşadası için yeni tanıtım filmi

05 Aralık 2017 14:14


Yeni tanıtım filmi, bu güne kadar Kuşadası Ticaret Odası’na ait Kuşadası Güvercin isimli facebook sayfasında yayınlanan, tanıtıma yönelik 30 farklı konudaki filmlerin birleşiminden oluştu.


720 Bin takipçili sayfada “denizinden, muhteşem doğasına, limanından marinasına, tarihinden, kültürüne, yakın çevresinden, aktivitelere, kafelerinden restoranlara ve eğlence hayatına” Kuşadası’nın genel olarak anlatıldığı video, yayınlandığı ilk 24 saat içinde 230 bin kişiye erişti ve binlerce kez görüntülendi.


Tüm tanıtım filmleri üyelerin kullanımına açık


Tanıtımda ilklere imza atan Kuşadası Ticaret Odası tarafından, 2005 ve 2015 yıllarından sonra 2017 yılında Kuşadası’nı anlatan üçüncü genel tanıtım filmini hazırlatarak yayınladıklarını belirten Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; yerli ve yabancı milyonlarca kişiye Kuşadası’nın sosyal medya üzerinden tanıtımını yaptıklarını belirtti. 2016 yılı başından itibaren hazırlatılan 30 farklı konudaki tematik tanıtım filmlerinin bir bütünü olarak 2017 Kuşadası Tanıtım filminin ortaya çıktığını belirten Başkan Akdoğan; tanıtım filmlerinin bu kadarla da kalmayacağını, farklı konularla devam edeceğini dile getirdi. Akdoğan, tüm filmlerin üyelerin kullanımına açık olduğunu söyledi.




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