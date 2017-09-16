Kuşadası Ticaret Odası’nın hizmet atağı sürüyor

Yaşanan ve yakın gelecekte daha fazla yaşanacağı öngörülen otopark sıkıntısını ortadan kaldırmak amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan otopark çalışmasının düzenlenmesiyle ilgili proje hazırlandı.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Oda hizmet binasına gelenlerin otopark sıkıntısı yaşamaması amacıyla sürdürülen çalışmayla ilgili “Oda hizmet binamız 8 yıldır üyelerimizin ve tüm Kuşadası halkının hizmetinde. Sadece üyelerimize değil; SGK, ATRO, KODER, KEGEV, Mimarlar Odası gibi kurumsal kiracılarımızla da Kuşadası halkına hizmet veriyoruz. Odamızda yapılan toplantılara, eğitimlere ve çeşitli aktivitelere de katılım fazla olunca, bu konuda sıkıntı yaşanıyordu. Bizim de bu sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla,önce kendimize ait arazimizde başlattığımız hafriyat çalışması bitirildi ve daha sonra otopark çalışmamızın düzenlenmesiyle ilgili projemiz hazırlandı” dedi.

Ayrıca, projede de görüldüğü gibi,tamamlandığında konferans salonuna otoparktan direk girişin planlandığını belirten Akdoğan; amaçlarının üyelerine ve Kuşadası halkına hizmet olduğunu belirtti.