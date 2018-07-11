Kuşadası Ticaret Odası’nın yeni web sitesi yayına girdi

Üyelerinin ihtiyaçları ve güncel yenilikler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kuşadası Ticaret Odası, yeni web sitesiyle üyelerinin işlerini kolaylaştırıyor, tüm bilgilere kolay ulaşım sağlıyor.

Yenilenen web sitesi ile ilgili bilgi veren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; yenilenen web sitemizle üyelerimiz online borç sorgulayarak, ödeme yapabilecek ve e-belge; Oda kayıt, faaliyet belgesi gibi belgelerini internetten alabilecekler. Bu da üyelerimize zamandan tasarruf sağlayacak.Aynı zamanda site üzerinden pek çok yararlı bilgiye ulaşılabilecekler. Kuşadası Ticaret Odası olarak amacımız her zaman üyelerimizin yararına çalışmalar yapmak ve yenilikleri takip ederek uygulamak.” dedi.

KUTO Üyeleriweb sitesi üzerindenonline borç sorgulayarak, aidat ödemesi yapabilecekler. Web sitesi üzerindenişlemlerin yapılabilmesi için “online borç sorgulama ve ödeme” bölümüne tıklayarak kayıt olunması ve üyelerin iletişim bilgilerinin oda kayıtlarında güncel olması gerekiyor.

Aynı zamanda Kuşadası’nın da tanıtımı yapılan Kuşadası Ticaret Odası (www.kuto.org.tr ) web sitesinin modern ve sadeleştirilmiş ana sayfası üzerinden işyeri açmakisteyenler her türlü belgeye ulaşabilecek, diğer tüm Oda işlemleri, fuarlar, teşvikler, hibeler ve pek çok konuda bilgi alabilecekler.