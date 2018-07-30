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30 Temmuz 2018 16:38

Kuşadası Tiyatro festivali 1 Ağustos’ta başlayacak

Kuşadası Belediye Tiyatrosu öncülüğünde bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Kuşadası Belediyesi Tiyatro Festivali, 1-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kuşadası Tiyatro festivali 1 Ağustos’ta başlayacak

30 Temmuz 2018 16:38

Kuşadası Belediyesi 2. Tiyatro Festivali, Türkiye’nin farklı kentlerinden 14 tiyatro grubunu ağırlayacak.


Kuşadası Belediyesi 2. Tiyatro Festivali, 1 Ağustos Salı günü saat 20.00’da Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde oluşturulacak ve İsmail Cem Meydanı’nda sona erecek bir kortejle başlayacak. 5 gün boyunca devam edecek olan festival kapsamında Kuşadası’na gelen tiyatro grupları Kervansaray, Erkan Yücel Sahnesi ve İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı ile Güzelçamlı Mahallesi’nde oyunlarını sergileyecek.


Atölye çalışmaları, müzik ve dans gösterileri, orta oyunu gösterimi gibi sanatsal faaliyetlerin de yer alacağı festival, 5 Ağustos’ta son bulacak.




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