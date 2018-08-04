Kuşadası Tiyatro Festivali devam ediyor

Tiyatro Festivali devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde Erkan Yücel Sahnesi’nde İlk Sanat Tiyatrosu tarafından “Alt Tarafı Ölüm” ile Yeditepe Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü tarafından “Kaos Teorileri”, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda ise Toprak Sahne Tiyatrosu tarafından “Madalyalı Eşşek” isimli tiyatro oyunları sahnelendi.

Kortej ile başlayan 2. Tiyatro Festivali kapsamında ayrıca, Erkan Yücel Sahnesi, Kervansaray ve İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı ve Güzelçamlı’da Tiyatro Objektif tarafından “Eleni ve Gül”, Depo tarafından “Kahvehane, Hamdi’nin İşleri”, Fazla Mesai Tiyatro Grubu tarafından “On İkinci Gece”, Tiyatro Tatavla tarafından “İnadına İnsan”, Aykaryay Aydın Tiyatro Derneği tarafından “Latmos’a Rahmet Geldi” isimli tiyatro oyunları ücretsiz olarak sergilendi.