Kuşadası Triatlon Aquatlonu sona erdi

Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Adagöl Spor ve Mesire Alanı’nda gerçekleşen yarışlarda dereceye giren sporcular Triatlon Balkan Şampiyonası’nda mücadele etmek üzere Türkiye Milli Takımı kadrosuna girme şansı yakaladı.
Türkiye’nin değişik kentlerinden gelen 500 sporcunun katıldığı Kuşadası Triatlon ve Aquatlonu’nun ikinci gününde gerçekleşen yarışlarda Paralimpik TR4 kategorisinde Gürkan Çelik, Paralimpik TR5 kategorisinde Adulkadir Özoğul, 19-29 Yaş Grubu Kadın kategorisinde Esin Akkartal, 30-39 Yaş Grubu Kadın kategorisinde Begün Özüerken Kasapoğlu, 40-49 Yaş Grubu Kadın kategorisinde Zeynep Aykan, 50 + Yaş Grubu Kadın kategorisinde Hediye Tama, 19-24 Yaş Grubu Erkek kategorisinde Erol Can Yaraş, 25-29 Yaş Grubu Erkek kategorisinde Volkan Baysal, 30-34 Yaş Grubu Erkek kategorisinde Bahadır Tama, 35-39 Yaş Grubu Erkek kategorisinde Soner Oralkasım, 40-44 Yaş Grubu Erkek kategorisinde Oleg Astanin, 45-49 Yaş Grubu Erkek kategorisinde Eyüp Yazıcı, 50-54 Yaş Grubu Erkek kategorisinde Semih Alpay Akhun, 55-59 Yaş Grubu Erkek kategorisinde Hasan İşbilen, 60-64 Yaş Grubu Erkek kategorisinde Fikret Akay, 65+ Yaş Grubu Erkek kategorisinde Ali Bıdı birinci oldu.
Yarışlarda dereceye giren sporcular madalyalarını Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hakan Turhan, Belediye Başkan Yardımcısı Tufan Asrav, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Federasyon temsilcilerinin elinden aldı.