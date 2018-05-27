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27 Mayıs 2018 19:09

Kuşadası Turizm Fakültesi’nde 40. dönem mezuniyet heyecanı

Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Kuşadası Fakültesi 2017-2018 Akadenik yılı 40.

Kuşadası Turizm Fakültesi’nde 40. dönem mezuniyet heyecanı

27 Mayıs 2018 19:09

Dönem Mezuniyet Töreni, Kuşadası AVM’deki anfi tiyatroda gerçekleşti.



ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi 40. Dönem Mezuniyet Törenine, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Tanrısevdi ve Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım’ın yanı sıra, davetliler ve çok sayıda öğrenci yakını katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Tanrısevdi mezun öğrencileri kutlayarak, bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy bir konuşma yaparak, mezun olan öğrencileri tebrik etti ve okul birincisine plaket verdi. Kuşadası Turizm Fakültesi Konaklama işletmeciliği, Turist Rehberliği, Seyahat İşletmeciliği ve Yiyecek- İçececek işletme bölümlerinden mezun olan 200 öğrenci ve aileleri kep atma töreni sırasında duygu dolu anlar yaşadı.




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