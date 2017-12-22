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22 Aralık 2017 18:21

Kuşadası ünlü pan flüt sanatçısı Gheras’ı ağırlayacak

Kuşadası, 24 Aralık’ta dünyanın yaşayan en iyi pan flüt sanatçısı olarak kabul edilen Marin Gheras’ı ağırlayacak.

Kuşadası ünlü pan flüt sanatçısı Gheras’ı ağırlayacak

22 Aralık 2017 18:21


Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenecek olan yeni yıl konserinde Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte sahne alacak olan Gheras, Kuşadalılara müzik ziyafeti yaşatacak.


Kuşadası Belediyesi, dünyanın en iyi pan flüt sanatçılarından Marin Gheras’ı Kuşadılarla buluşturacak. Gheras, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00’da Balıkçılar Meydanı’nda Şef Hakkı Öztürk yönetimindeki Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte ücretsiz bir konser verecek. Konserde Johann Strauss Jr’nin “Voices of Spring Waltz”, James Last’ın “The Lonely Shepherd”, Bela Bartok’un “Hungarian Dances”, Astor Piazzola’nın “Oblivion”, John Sebastian Bach’ın “Badiniere”, Ennio Morricone’nin “Once Upon A Time in America”, Willibald Gluck’un “Melodie Christoph”, Grigoras Dinicu’nun “Hora Staccato” ve Johan Strauss’un “Trish Trash Polka” adlı eserleri seslendirilecek.




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