Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 07:38

Kuşadası ve Didim’de 20’si çocuk 61 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi ve Didim’de sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 20’si çocuk, 13’ü kadın toplam 61 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası ve Didim’de 20’si çocuk 61 kaçak göçmen yakalandı

04 Eylül 2018 07:38


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi Doğanbey önlerinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan bir grup kaçak göçmenin bulunduğu yolunda ihbar alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından kaçak göçmenleri taşıyan söz konusu lastik bot durdurularak, içerisindeki 7’si çocuk, 8’i kadın toplam 32 kaçak göçmen yakalandı.


Sahil güvenlik ekiplerinin Didim’de gerçekleştirdikleri ikinci operasyonda ise Tekağaç Burnu önlerinde lastik bir bot ile kaçmaya çalışan 13’ü çocuk ve 5’i kadın toplam 29 kaçak göçmen ele geçirildi. Her iki operasyonda yakalanan 21 Irak, 15 Suriye, 13 Filistin, 8 G.Afrika, 4 Eritre uyruklu toplam 61 kaçak göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göçmen Bürosuna teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    33°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç