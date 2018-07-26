Kuşadası ve Didim’de 21’i çocuk 55 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin Kuşadası açıklarında düzenlediği operasyonda Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen lastik bir bot durduruldu. Havadan ve denizden yapılan operasyonla durdurulan lastik bot içerisindeki 20’si Suriye ve 4’ü Filistin uyruklu olmak üzere 10’u çocuk, 5’i kadın 24 kaçak göçmen yakalandı.

Didim’de gerçekleştirilen operasyonda ise, Didim açıklarında hareket halindeki lastik bir botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, 22’si Irak, 9’u Suriye uyruklu 11’i çocuk, 7’si kadın toplam 31 kaçak göçmeni yakaladı. Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan toplam 55 kaçak göçmen, sağlık kontrolünden geçilip ifadeleri alındıktan sonra İl Göçmen Bürosuna teslim edildi.