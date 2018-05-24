Kuşadası ve Ege turizmine yeni soluk

Koruma Otelleri Genel Koordinatörü, Tacettin Özden, Kuşadası-Selçuk sınırında bu sezon 40 milyon euroluk yatırımla hizmete açtıkları Korumar Ephesus Beach & Spa Resort ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aynı zamanda Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı da olan Tacettin Özden, oteli 28 Aralık’ta hizmete soktuklarını belirterek, ’’Korumar Ephesus Beach & Spa Resort 109 bin metrekare alan üzerine kurulu 54 bin metrekare inşaat alanına sahip otel. Tesiste ciddi havuzlarımız, güzel bir plajımız ve geniş alanlarımız var’’ dedi.

Oteldeki odaların 34-64 metrekare arasında değiştiğini kaydeden Tacettin Özden, ’’Ultra her şey dahil konseptiyle hizmet veriyoruz. Şu anda yaz sezonunda açık ancak toplantı imkanlarımız da var ve otel kışın da açılmaya müsait “ diye konuştu.

Otelin Hollanda, Belçika, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, İran ve yerli pazar gibi tüm pazarlarda olduğunu ifade eden Özden, ’’Kültür ve Turizm Bakanlığından 49 yıllığına tahsisli arazi üzerine yaptığımız tesisin yaklaşık 40 milyon euro yatırım maliyeti var.’’ dedi.

Tacettin Özden, Türkiye’nin son birkaç yılda turizmde inişli-çıkışlı bir dönem geçirdiğini ve yatırım yaparken buna ilişkin bi çekince duyup duymadığı şeklindeki sorumuza ise, ’’Biz yatırım kararını verip planlamaları yaptığımızda henüz ortada bir kriz yoktu. Krizden sonra da durmadık, devam ettik ve açtık. Şöyle bakıyorum: Krizler gelip geçici. Türkiye turizmi geçmişte de büyük krizler yaşadı. Biz Türkiye turizm sektörüne inanıyoruz ve toparlanacağına inanıyoruz. Zaten topalanıyor da. 2016 ve 2017 sıkıntılı geçti ama 2018 yılında ciddi bir topalanmaya girdik ve 2019’dan itibaren de 2013-14’teki yıllarımıza geri döneceğimizi düşünüyorum. Turizme kısa vadeli değil uzun vadeli’’ yanıtını verdi.

Otelin ilk yıl performansı ile ilgili de bilgi veren Tacettin Özden, ’’İyi bir sezon bekliyoruz. Nisan-mayıs biraz yavaş başladı ama şu anda gayet iyi gidiyor. Ciddi bir doluluk oranına ulaşacağını düşünüyorum. Zaten Korumar ismi Avrupa’da bilinen bir isim. Kuşadası’ndaki diğer otelimiz Korumar De Luxe 1990 yılında açıldı ve 27 yıldır hizmet veriyor. İyi bir markası var ve memnuniyet oranı çok yüksek. O isim tabi bize burada da bir avantaj sağlayacak.’’ dedi.

Agresif bir büyüme düşünmediklerini, yatırımları sindirerek yapmayı düşündüklerini belirten Özden, yan tarafta bir tahsislerinin daha bulunduğunu ve ileride ona da bir yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. Özden, ’’ Ama yavaş yavaş, sindirerek. Markamıza zarar vermeden büyüme hedefindeyiz’’ ifadelerini kullandı. Yeni açtıkları otelde iç pazarın yüzde 50 civarında olduğu bilgisini veren Özden, iç pazar rezervasyonlarının çok iyi gittiğinin altını çizdi.

İzmir bölgesinde büyüme gözlemlediklerini ifade eden Özden sözlerini, Çeşme’den itibaren tüm sahil boyunca yeni otellerin yapıldığını belirtti. Özden, ’’Bölgeye daha önce çalışmamış tur operatörleri gelmeye, çalışanlar da kapasitelerini büyütüyorlar. Buranın potansiyelini iyi görüyoRum. Buraya gelen, burayı keşfeden devamlı geliyor. Bizim mesela diğer otelimizde ciddi oranda bir repeat müşterimiz var. Buranın iklimi güzel. Temmuzda, ağustosta bir Antalya gibi değil. Tarihi, doğası, Ege’nin bir kültürü var.’’ diyerek noktaladı.