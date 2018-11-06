Kuşadası, WTM Londra Turizm Fuarında yerini aldı

Kuşadası, dünyanın en büyük turizm fuarlarından World Travel Market (WTM) Londra Turizm Fuarı'nda yerini aldı. 180 ülkeden 5 bin katılımcının yer aldığı WTM'de yer alan Kuşadası standı, fuarın ilk gününde büyük ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi, 2019 turizm sezonu için belirlediği tanıtım çalışmalarına dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan WTM ile başladı. Londra'da kapılarını ziyaretçilere açan ve 8 Kasım'a kadar devam edecek olan fuarda Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde, KODER ve TÜRSAB'ın katkılarıyla, ilçenin sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel zenginlikler ile konaklama olanaklarının tanıtımının yapıldığı Kuşadası standı, fuarın basın ziyaretine açık olan ilk gününde yoğun ilgi gördü. Kuşadası standını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret etti.

180 ülkeden 5 bin katılımcının yer aldığı ve 50 binin üzerinde ziyaretçi beklenen WTM'ye Kuşadası Belediyesi adına katılan Belediye Meclis Üyesi Canan İnanç, Londra Fuarı'nın 2019 yılı turizminin fotoğrafının çekilmesi adına en önemli fuarlardan olduğunu belirterek “Bu yıl Türkiye ve bölgemiz adına olumlu sinyaller alıyoruz. 2019 yılı Mayıs-Ekim arası dönemde Travel 2 Holiday uçak acentesi, haftada 8 direk uçuşla artık Adnan Menderes Havalimanı'na yolcularını getirecek. Bu yolcuların yüzde 70'inin Kuşadası ve çevresinde konaklamasının sağlanması planlanıyor. Bunlar bizler açısından son derece memnuniyet verici gelişmeler. WTM'nin ilçemiz ve turizmcilerimiz açısından yeni ilişkilere ve anlaşmalara vesile olacağından eminim” dedi.

8 Kasım'a kadar devam edecek olan WTM Londra, ikinci gününde profesyonel katılımcıları, son gününde ise tüketicileri ağırlayacak.