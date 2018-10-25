Kuşadası Yerel Yazarlar Şenliği 26-29 Ekim'de yapılacak

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Yerel Yazarlar Şenliği 26 Ekim'de başlıyor.

29 Ekim'e kadar Kervansaray'da devam edecek olan şenlik kapsamında yerel yazarların katılacağı imza günleri ve söyleşiler ile müzik dinletileri gerçekleşecek. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan şenliğin gelenekselleştirilmesi hedefleniyor.

Yerel Yazarlar Şenliği Yerel Yazarlar Topluluğu üyeleri; Behlül Değerli, İsmail Tezgel, Mesut Kara, Tümay Leblebici, Etem Oruç, Şenol Eskin, Ese Katrancı, Ömer Aşahan, Nail Topal, Cengiz Yıldırım, Özgür Aras Büyüktanır, Orhan Gevrek, Nuray Tunç, Atiye Tümüklü, Halil Akgün, Viladinur Özkök, Nazmiye Yıldırım, Zeynep İnan, Nurdan Ünsal, Hüseyin Asar, Kamil Sarhanlı, Zeren Dağdeviren ve Doğukan Dokur katılıyor.