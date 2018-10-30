Kuşadası Yerel Yazarlar Şenliği sona erdi

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören şenliğin son gününde, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı yazarlara teşekkür belgelerini verdi.

26-29 Ekim tarihleri arasında Kervansaray'da düzenlenen şenliğin kapanışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, tüm yazarlara teşekkür ederek, sanata ve sanatçıya destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Tüm vatandaşları önümüzdeki hafta yine Kuşadası Belediyesi tarafından Kervansaray'da düzenlenecek olan Zeytin Festivali'ne davet eden Kayalı, önümüzdeki yıl Yerel Yazarlar Şenliği'nin daha kapsamlı olarak gerçekleştirilmesi için çalışacaklarını belirtti.