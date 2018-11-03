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Kuşadası Zeytin Festivali başladı

Kuşadası Zeytin Festivali başladı.

Ege Bölgesi'nde zeytinin yetiştiği en önemli bölgelerden olan Kuşadası'nda, belediye tarafından bu yıl ilk kez "bolluğa, sağlığa, barışa" sloganıyla gerçekleştirilen festivalde, tarih boyunca farklı kültürlerle zenginleşen Kuşadası'nın gastronomik değerlerinin ön plana çıkarılması hedefleniyor.


Kuşadası Zeytin Festivali, belediye önünden start alan kortej ile başladı. Kervansaray önünde tamamlanan kortejin ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile birlikte çok sayıda gurme ve zeytin konusunda uzman isimlerin katıldığı festival iki gün sürecek. Festival kapsamında gastronomi tanıtımlarının yanı sıra zeytinyağlı sabun yapımı, yemek yarışmaları, paneller ve söyleşiler gerçekleştirilecek.


Zeytin Festivalinin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, festivalle ilçe turizmine katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatarak, söyledi. Daha sonra konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise, zeytinin mucizevi bir meyve olduğunu aktararak, bu değerlerin farkına varılarak sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

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