Kuşadası Zeytin Festivali başlıyor

Tarih öncesi dönemlerden bu yana bolluk ve bereketle özdeşleşen zeytinin Ege'de yetiştiği en önemli bölgelerden olan Kuşadası, 3-4 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenecek Kuşadası Zeytin Festivali'ne hazırlanıyor.

Aralarında 1753 yaşındaki bir ağacın da bulunduğu binlerce yıllık zeytin ağaçlarına ve Avrupa'nın en kapsamlı zeytin ve zeytinyağı müzesine ev sahipliği yapan Kuşadası, iki günlük Festival süresince; Türk gastronomisinin ünlü şeflerine, yazarlarına ve kanaat önderlerine ev sahipliği yapacak.

Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Zeytin Festivali'nin sloganı “Bolluğa, Sağlığa, Barışa!” olarak belirlendi. Kuşadası'nın tarih boyunca farklı kültürlerle zenginleşmiş gastronomik değerlerini öne çıkartarak; ilçenin “kültürel, gastronomik ve coğrafi değerlerine sahip çıkan bir turizm destinasyonu” olarak markalaşmasına katkı sağlamayı hedefleyen festival ziyaretçilerine zengin bir program sunuyor.

Kervansaray'ın tarihi atmosferinde gerçekleşecek Kuşadası Zeytin Festivali'nde, ünlü ulusal şeflerin ve Kuşadası'nın kardeş şehirlerinden gelecek yabancı konuk şeflerin gastroşovlarının yanı sıra, “Zeytinyağlı Sabun Yapımı Atölyesi”, “Genç Şeflerle Yaratıcı Zeytin ve Zeytinyağlı Yemekler Yarışması”, “Ege Zeytinleri Sergisi” gibi etkinlikler, paneller ve söyleşiler yer alacak. Ayrıca Kervansaray'da ve Barbaros Bulvarı'nda özel olarak kurulacak üretici stant alanlarında birbirinden özel zeytin ve zeytin ürünleri ziyaretçilerle buluşacak. Festival kapsamında, Kervansaray'da 4 Kasım Pazar günü saat 20.00'da Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası tarafından bir konser verilecek.

Kuşadası'nın, sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra zeytin özelindeki bu binlerce yıllık mirasa sahip çıkan bir destinasyon olarak markalaşmasını sağlama hedefi ile düzenlenen festivalin Kuşadası turizmine ve tanıtımına büyük katkı sağlaması bekleniyor.