Kuşadası, zeytin festivaliyle ‘Bolluğa, Sağlığa, Barışa' dedi

İki gün boyunca Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu gibi gastronomi dünyasının yıldız isimlerini ağırlayan Kuşadası Zeytin Festivali'nin ikinci günü de büyük ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi tarafından “Bolluğa, Sağlığa, Barışa!” temasıyla düzenlenen Kuşadası Zeytin Festivali sona erdi. 4 Kasım Pazar günü de dolu dolu bir programla devam eden Kuşadası Zeytin Festivali'nde Yunanistan'dan konuk olarak etkinliğe katılan şef Stavros Koustenis'in geleneksel Girit mutfağından örnekler sunduğu gastroshowu beğeniyle izlendi. “Zeytinin İzinde Tuğrul Şavkay'ın Anısına” başlığı ile gerçekleştirilen söyleşide ise Mutfak Dostları Derneği ile Türk Kahvesi Araştırmaları ve Kültürü Derneği Başkan Yardımcısı Osman Serim, Gazeteci ve Eski Mutfak Dostları Derneği Başkanı Ahmet Örs, Gazeteci ve Yemek Yazarı Hülya Ekşigil, Gazeteci ve Yazar Deniz Alphan gibi basın ve gastronomi dünyasından çok değerli isimler festival ziyaretçileri ile buluştu. Festivale ev sahipliği yapan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın teşekkür plaketlerini sunduğu Değirmen Eko Yatırım AŞ. Kurucu Başkanı Gürsel Tonbul ile Gazeteci ve Yemek Araştırmacısı Nedim Atilla'nın gerçekleştirdiği “Ege Zeytini Nasıl Dünya Markası Olur?” başlıklı söyleşi beğeniyle izlenirken, “Öğrenciler ile Yaratıcı Zeytin ve Zeytinyağlı Yemekler Yarışması” da festivalin bir diğer ilgi çekici etkinliği oldu.

Kuşadası Zeytin Festivali, Kervansaray'da düzenlenen muhteşem bir konserle sona erdi. Aydınlı ünlü besteci ve piyanist Evrim Demirel ile Şef Hakkı Öztürk yönetimindeki Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası'nın sahne aldığı konser Kervansaray'ı dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Kuşadası Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen Oda Orkestrası müzik alanında da bir ilke sahne oldu. Aydın yakınlarında yer alan Antik Tralles kentinde bulunan ve Tralles'li Seikilos tarafından bir mezar taşının üzerine yazılmış, notalarıyla birlikte günümüze ulaşmayı başaran; dünyanın bilinen en eski müzik örneklerinden 2000 yıllık “Seikilos Epitaph”, Aydınlı ünlü besteci ve piyanist Evrim Demirel tarafından yapılan yorumlama ile Şef Hakkı Öztürk yönetimindeki Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası'nın sahne aldığı konserde sanatseverlerle buluştu. Elif İnce'nin vokal olarak yer aldığı, nefesli sazlarda Murat Tırnak, vurmalı sazlarda ise Türker Çolak'ın sahne aldığı konsere çok sayıda Kuşadalı sanat severle birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şeirfoğlu ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Kuşadası Zeytin Festivali'nin kapanış konserinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Caz Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi ve Ahmet Ümit'in “Ninatta'nın Bileziği” adlı eserini opera olarak besteleyen Doç. Dr. Evrim Demirel'in öncülüğünde yaşama geçirilen bir proje olan “Anadolu'nun Antik Sesleri” ile birlikte Amerikalı ünlü besteci Colin O'Donohoe'nin Kuşadası ve Türkiye ile ilgili duygularını yansıttığı, Sketches Of Turkey isimli eser de dünya prömiyeri olarak seslendirildi.

Konser sonunda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, ilkini düzenledikleri Kuşadası Zeytin Festivali'ne katkı sunan tüm kuruluş ve kişilere teşekkür ederek kapanışın muhteşem olduğunu kaydetti.

Kuşadası Zeytinine Sahip Çıktı

İki gün boyunca Kervansaray'ın tarihi atmosferinde gerçekleşen Kuşadası Zeytin Festivali, aralarında Hazer Amani, Somer Sivrioğlu, Aylin Yazıcıoğlu, Türk ve Yunan mutfağının en önemli şeflerinden Maria Ekmekçioğlu, diyetisyen ve beslenme uzmanı Dilara Koçak, Yunanistan'dan katılan konuk şefler Tolis Anastasios ve Stavros Koustenis'in yer aldığı birbirinden ünlü şefleri ve gastronominin kanaat önderlerini ağırladı. Katılımcıların zeytin ve gastronominin ayrılmaz bir bütün olduğunu vurguladıkları etkinlikler büyük ilgi gördü.

Kuşadası'nın, sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra zeytin özelindeki bu binlerce yıllık mirasa sahip çıkan bir destinasyon olarak markalaşmasını sağlayacak festivalin Kuşadası turizmine olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.