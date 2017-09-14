Kuşadası’na AMATEM açılıyor

Türkiye ve dünya genelinde hızlı bir artış gösteren alkol ve madde kullanımı ile ilgili sağlık sorunlarının tedavi edilmesi ve ileri bağımlılık tedavileri uygulamak amacıyla kurulacak olan merkez sayesinde Alkol ve Madde Bağımlılığının önüne geçmek istediklerinin belirten Genel Sekreter Uzm. Dr. Selma Özcan, “Merkezde çocuk, ergen veya yetişkin tüm alkol ve madde bağımlılarına ayakta tedavi hizmetleri, alanında uzman personellerce, alkol ve madde bağımlılarına yönelik ilaç tedavisi, bireysel ve grup psikoterapi yöntemleri kullanılarak, tedavi süreci yürütülecek” dedi.