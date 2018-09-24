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Kuşadası'na iki gemiyle 1605 turist geldi

Kuşadası Limanı’na gün içinde yanaşan iki gemiyle gelen bin 605 turist Kuşadası’na günübirlik olarak giriş yaptı.

Kuşadası Limanı'na gün içinde yanaşan iki gemiyle gelen bin 605 turist Kuşadası'na günübirlik olarak giriş yaptı.


Malta bayraklı 'Azamara Pursuit' ile Bahama bayraklı 'Silver Whisper' isimli iki turist gemisi gün içinde Kuşadası Limanı'na yanaştı. İki gemiyle seyahat eden ve çoğunluğunu Amerikalı ve İngilizlerin oluşturduğu bin 605 turistin büyük çoğunluğu otobüslerle tarihi yerleri gezmek için tura çıktı ve sonra da şehir dışındaki alış veriş merkezlerine götürüldü. Turistlerin az sayıdaki bir bölümü de Kuşadası çarşılarında gezdi. Geç saatlerde Kuşadası'ndan ayrılacak olan Azamara Pursuit'in, Yunanistan'ın Patmos, Silver Whisper'in ise Santorini adasına hareket edecek.

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