Kuşadası’na kardeş şehir Mart heyetinden ziyaret

Kardeş şehir Marl Belediye Başkan Vekili Grosser’a Başkan Baş Sekreteri Heike Lueg, Marl Kardeş Şehirler Derneği Başkanı Nuri Uzunoğlu, Dernek Üyesi Josef Heinen ve Marl Engelliler Okulu Glück auf Schule Müdürü Suzanne Nastula eşlik ediyor.

2000 yılından bu yana Kuşadası’nın Almanya’daki kardeş şehri olan Marl’ın Belediye Başkan Vekili Grosser ve beraberindeki heyet ilk olarak Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy’u ziyaret etti. Kardeş şehir Marl’ın Belediye Başkan Vekili Grosser ve beraberindeki heyeti Kuşadası’nda görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Kaymakam Aksoy, Almanya ile Türkiye’nin dostluğunun ebedi olduğunu ifade etti.

Marl Belediye Başkan Vekili Grosser ve beraberindeki heyet Kaymakam Aksoy’a yaptıkları ziyaretin ardından Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’yı ziyaret etti. Marl heyetini Başkan Kayalı ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Ferah Sürekçi ve Filiz Üyücü karşıladı. Kuşadası Belediyesi’nin davetlisi olarak Kuşadası’nda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Vekili Grosser, Marl Belediyesi olarak Kuşadası ile olan kardeş şehir ilişkilerini çok önemsediklerini ifade etti. Grosser, Kayalı’yı Ekim ayında Marl kentinde düzenleyecekleri Volks Park Festivali’ne davet etti.

Başkan Kayalı ise kardeş şehir ilişkilerinin daha da güçlenmesi gerektiğine dikkat çekerek “Almanya’daki kardeş şehrimiz Marl’dan gelen heyeti Kuşadası’nda ağırlamak bizleri çok mutlu ediyor. Kardeş şehir ilişkileri coğrafi olarak birbirine uzak olan şehirleri kardeşlik bağı ile birbirine bağlar. Bu özelliği ile de bilhassa bizim gibi turizm kentleri açısından çok daha hayati bir öneme sahiptir. Marl’la olan sağlam ilişkilerimizin daha da güçlenmesini diliyorum” dedi.

Başkan Kayalı’ya yapılan ziyaretinin ardından Marl Belediye Başkan Vekili Grosser ve beraberindeki heyet, kuruluşuna destek oldukları Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nü ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Ferah Sürekçi ve Filiz Üyücü’nün de yer aldığı ziyarette, Marl Engelliler Okulu Glück auf Schule Müdürü Suzanne Nastula, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler’e çocukların zihinsel gelişimini hızlandırmak amacıyla geliştiren bir oyun seti hediye etti.