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16 Ağustos 2018 16:56

Kuşadası’nda 10,5 kilo esrar ve 4572 kök kenevir yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekiplerinin ormanlık alana düzenlediği operasyonda 10,5 kilo esrar maddesi ile 4 bin 572 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kuşadası’nda 10,5 kilo esrar ve 4572 kök kenevir yakalandı

16 Ağustos 2018 16:56


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesinde kenevir bitkisi ekildiği ve satışının yapıldığı yönünde duyum alan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Jandarma asayiş ve narkotik timlerince yapılan araştırmalar neticesinde Güzelçamlı Mahallesi Sivritepe mevkiinde bulunan ormanlık alana operasyon düzenlendi.


R.C. isimli şüpheli suçüstü yakalandığı operasyonda boyları 1ila 1,5 metre arasında değişen 4 bin 572 kök kenevir bitkisi ile 10,5 kilogram esrar maddesi, kenevirleri sulamaya yarayan güneş paneli, damla sulama sistemi ve 3 adet akü ele geçirildi.


Gözaltına alınan R.C’nin yapılan sorgusunda uyuşturucu ticareti yapmak, suç örgütü kurmak, göçmek kaçakçılığı ve 6136 sayılı Kanuna muhalefetten suç kaydı olduğu anlaşıldı. R.C., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Söke T Tipi Cezaevine teslim edildi.




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