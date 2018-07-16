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16 Temmuz 2018 13:03

Kuşadası’nda 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi

Kuşadası’nda 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kuşadası’nda 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi

16 Temmuz 2018 13:03


15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaldızkaya, Kuşadası Radar Komutanı Uğur Ünlü, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Selçuk, Kuşadası Jandarma Komutanı Murat Şahin, Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak, Kuşadası Müftüsü Vehbi Akşit, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Kuşadası Adalızade Mezarlığı’nda bulunan şehit mezarlarını ziyaret etti. Protokol üyeleri mezarlık ziyaretinin ardından Kaleiçi Camii’nde okunan Mevlidi Şerif’e katıldı. Mevlidi Şerif’in ardından protokol 15 Temmuz Gazisi Polis Memuru Hüseyin Uzun’u evinde ziyaret etti.


15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı, akşam saat 20’00’da Atatürk Meydanı’nda düzenlenen anma töreni ile devam etti. Anma töreninde konuşan Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, 15 Temmuz 2016 gecesi Türk halkının önemli bir direniş sergilediğini ifade ederek o gece kazanılan zaferin demokrasiyi ayakta tuttuğunu belirtti.




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