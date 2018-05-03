Kuşadası’nda 18 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, ilçeye bağlı Değirmendere Mahallesi Sahil Siteleri mevkiinde yasa dışı yolardan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan 11’i yetişkin ve 7’si çocuk olmak üzere 18 kaçak göçmen yakalandı.

10’u Afganistan, 2’si Pakistan ve 6’sı Suriyeli uyruklu olduğu tespit edilen kaçaklar, olayın organizatörlüğünü yaptığı iddia edilen M.C. isimli şüpheli tarafından bindirildikleri minibüste gözaltına alındı. Ayrıca olay yerinde 1 adet Zodyak bot ve bot motoru ele geçirildi. Organizatör olduğu iddia edilen M.C., ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.