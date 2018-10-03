Kuşadası'nda 25'i çocuk 53 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi'nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 25'i çocuk kaçak göçmen sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Uçağı tarafından Doğanbey önlerinde lastik bir bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndan görevlendirilen botlar tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içindeki 25'i çocuk, 13'ü kadın toplam 53 kaçak göçmen gözaltına alındı. İfadeleri alınan Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.