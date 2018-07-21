Kuşadası’nda 42 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, sabah 06.45 sıralarında Aslan Burnu koyunun batısında hareket halindeki bir lastik bot tespit etti. Lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalışan lastik bot içerisindeki 3 Suriye, 2 Eritre, 9 Afgan, 3 Senegal, 9 Filistin, 10 Orta Afrika, 2 Irak, 4 İran uyruklu toplam 42 kaçak göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.