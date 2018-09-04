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04 Eylül 2018 18:24

Kuşadası’nda 5 yıldızlı otele icra şoku

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde konaklayan yaklaşık 700 turist, karşılarında icra memurlarını görünce büyük şok yaşarken, otelde tahliye işlemi başlatıldı.

Kuşadası’nda 5 yıldızlı otele icra şoku

04 Eylül 2018 18:24


Kuşadası’nın Bayraklı Dede Mahallesi’nde 5 yıldızlı bir otele, mal sahibi şirket tarafından kira sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle icra gönderildi. Mal sahibi avukatlarının isteği üzerine, Kuşadası İcra Dairesi tarafından görevlendirilen icra memurları otelde icra işlemine başladı.


Otel alanına çok sayıda kamyon getirildi. Tamamen dolu olan 329 oda ve 750 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otelde, önce büyük çoğunluğu yabancı uyruklu olan turistler odalarından çıkarıldı ve ardından ise odalardaki malzemeler dışarı çıkartılarak kamyonlara yüklenerek yediemin depolarına kaldırıldı.


Turizm sezonun en yoğun olduğu dönemde gerçekleşen icra işlemine tanıklık eden yerli ve yabancı turistler büyük şok yaşadı. Bazı turistler, paralarını daha önceden ödediklerini ve mağdur edildiklerini öne sürerek, duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine acente temsilcileri icra işleminin yapıldığı 5 yıldızlı otele geldi. Otelde tahliye işlemleri devam ediyor.




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