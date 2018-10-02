Kuşadası'nda 540 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 540 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmada, dur ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan araçta yapılan aramada 540 gram esrar maddesi ele geçirildi. Sahte kimlikle yakalanan araç sürücü E.E.' gözaltına alınırken, araçtaki uyuşturucu maddenin İ.S. isimli bir kişiyi ait olduğu belirlendi. 30 Eylül tarihinde Kuşadası'nda gerçekleştirilen bir başka hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu tespit edilen İ.S. polisin operasyonuyla yakalandı. Satışa hazır 540 gram esrar maddesini piyasaya sürmeye hazırlanan İ.S. ve araç sürücüsü E.E. ifadelerinin alınmasının ardından, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.