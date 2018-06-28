Kuşadası’nda 6 bin balık yavrusu denizle buluşacak.

Kuşadası Amatör Balıkçılar Derneği’nin, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın desteğiyle düzenleyeceği etkinlik 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda gerçekleştirilecek.

Kuşadası Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Vedat Kazancıoğlu, “Uzun dönemdir dernek olarak hayalimizdi. Bazı bürokratik engeller yüzünden hayata geçiremediğimiz bu projemiz ile ilgili gerekli izinleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden aldık. Doğa ve insan kaynaklı faktörlerden dolayı olumsuz etkilenen balık nesillerinin giderek azalması, bazı nesillerinin giderek kaybolmaya başlaması neticesinde bir takım önlemler alınmaya başlanmıştır. Denizin en değerli balıkları arasında olan Lagos ve Orfoz Balığı bugün koruma altına alınarak avlanılması yasaklanmıştır. Diğer bazı balık çeşitlerinin de azalmakta olması “denize yavru balık bırakma” projelerini gündeme getirmiştir. Ülkemizin birkaç ilinde yapılan proje başarılı sonuçlar göstermiştir. Bu nedenle ilçemiz Kuşadası’nda da gerçekleştireceğimiz projenin sonuçlarını yakın zamanda hepimiz göreceğiz. Gelecek nesillere bereketli bir Kuşadası denizi bırakmak hepimizin görevi. Aynı projeyi çeşitli aralıklarla tekrarlarsak eğer balık popülasyonundaki artış gerek Amatör gerekse de geçimini balıkçılıkla sağlayan profesyonel balıkçıları da memnun edecektir. Proje Denizcilik ve Kabotaj Bayramının da kutlanacağı 1 Temmuz 2018 Pazar günü saat 17:00 da 3000 adet Çipura Yavrusu ve 3000 adet Levrek Yavrusu olmak üzere toplam 6000 balık yavrusunun Kuşadası Güvercin ada İskelesinden denize bırakılmasıyla gerçekleşecek. Benim de bir balığın olsun diyen herkesi 1 Temmuz 2018 de Kuşadası Güvercin ada iskelesine bekliyoruz. Bu projenin hayata geçmesi için bizlere destek olan Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Ahmet Çalım’a teşekkür ederim “ dedi.

Bu arada, yavru balıkların denizle buluşmasına destek olan Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım ise “Bu konu bize iletildiğinde balıkçı esnafımız için çok önemli bir durum olduğunu gözlemledik ve esnafımız için ne gerekiyorsa yapacağımızı yetkililere ilettik. 6000 adet yavru balığın Kuşadası körfezine bırakılması ekmeğini bu işten kazanan esnafımız için çok önemlidir. Biz de oda olarak bu uygulamada yer aldığımız için çok gururluyuz” diye konuştu.