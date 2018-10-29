Kuşadası'nda 95. Yıl coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü Kuşadası'nda düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Kuşadası'ndaki Cumhuriyet Bayramı törenleri, sabah Kaymakamlıkta Kaymakam Sadettin Yücel'in tebrikleri kabulüyle başladı. Daha sonra Atatürk Meydanı'nda devam eden törenlere Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in yanı sıra, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, Kuşadası Dayıoğlu Sahil Gözetleme Radar İstasyon Komutanı Binbaşı Uğur Ünlü ile protokol üyeleri, siyasi partiler, meslek kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in konuşmasının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Etkinlikler, öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterilerinin ardından sona erdi.