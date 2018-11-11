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Kuşadası'nda alkollü sürücü emniyet önünde tretuvara çarptı; 1 yaralı

Kuşadası’nda alkollü bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek Emniyet Müdürlüğü önünde tretuvara çarptı.

Kuşadası'nda alkollü bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek Emniyet Müdürlüğü önünde tretuvara çarptı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası çevre yolunda özel aracı ile seyir halinde olan N.M. isimli bir sürücü Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önünde direksiyon hakimiyetini kaybederek, tretuvara çarptı. Yaralanan ve ilk belirlemede alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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