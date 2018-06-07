Kuşadası’nda Anıt Ağaç ve Tüllüşah Vadisi turu

Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin katıldığı turda Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla restore edilen 16 anıt ağaçtan 6’sı ile Tüllüşah Vadisi olarak adlandırılan bölge ziyaret edildi.

Anıt Ağaçlar ve Tülüşah Vadisi turuna Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İrem Şahin, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ile EKODOSD Üyeleri ve Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri katıldı. Anıt Ağaç Turu kapsamında Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat, Yrd. Doç. Beyza Şat Güngör ve EKODOSD işbirliğinde restore edilen 16 anıt ağaçtan 6’sı ile Tüllüşah Vadisi olarak adlandırılan Yaylaköy Mahallesi ziyaret edildi.

Turda Long Beach mevkiinde bulunan 500 yıllık çınar ağacı, Davutlar Yolu üzerinde bulunan 821 yıllık çınar ağacı, Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan 203 yıllık bölgenin en genç anıt ağacı olan sivri meyveli dişbudak ağacı, Soğucak mevkiinde bulunan 896 yaşındaki saçlı meşe ağacı, Türkmen Mahallesi mevkiinde bulunan 1409 yıllık tüylü meşe ağacı ve Ada Kültür Merkezi’nin bahçesinde bulunan 824 yaşındaki menengiç ağacının ziyaret edildiği turda öğrencilere ağaçlarla ilgili bilgi aktarıldı ve Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan “Kuşadası’nın Önemli Bitkileri ve Anıt Ağaçları” adlı kitap hediye edildi.

Anıt ağaçlar turunun ardından Kuşadası’nın endemik bitkileri arasında yer alan Tüllüşah Vadisi ziyaret edildi. Öğrenciler, ilk defa doğal yaşam alanında görme şansı buldukları Tülüşah’ın bol bol fotoğrafını çekerek kendilerine anıt ağaçları ve Tüllüşah Vadisi’ni görme olanağı sunan Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.