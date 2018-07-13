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13 Temmuz 2018 14:42

Kuşadası’nda aranan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kuşadası’nda 2 gün arayla gerçekleştirilen iki ayrı işyeri hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan iki kişi polis tarafından yakalandı.

Kuşadası’nda aranan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

13 Temmuz 2018 14:42


Edinilen bilgiye göre, 8 Haziran tarihinde Kuşadası Türkmen Mahallesi İnönü Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir işyerinin camının kırılarak, kasada ve bahşiş kutusunda bulunan paraların çalınmasıyla ilgili olarak Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olay yeri parmak izi ve mobese kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayın şüphelisi olarak tespit edilen 18 yaşındaki V.K.’yi yakaladı.


Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler ayrıca,. 10 Haziran tarihinde yine İnönü Bulvarı üzerindeki bir başka işyerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayının şüphelisi M.D.’yi de mobese kameralarını inceleyerek tespit etti ve yakaladı. Her iki işyeri hırsızlığının şüphelileri çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.




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