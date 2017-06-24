Kuşadası’nda arife günü sahiller doldu

Tatilciler, gün boyu denize girdi, güneşlendi. Ramazan Bayramı tatili için Kuşadası’nı tercih edenler kendilerini sahillere attı.

Cuma akşamından ilçeye gelen tatilciler arife günü, dünyaca ünlü Kadınlar Plajı, Banyolar Plajı, Pigale Plajı, Long Beach, Sevgi Plajı, Halk Plajı ve Milli Park plajlarını hareketlendirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren plajlara akın eden tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı.

Bu arada, Ramazaün Bayramı tatili için Yunan adalarını tercih edenler de Kuşadası Limanı’nda büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Yunan adalarına sefer düzenleyen feribot şirketleri, ek seferler koymak zorunda kalırken, Kuşadası’ndan Sisam adasına gitmek isteyen tatilciler için fiyatlarda yarı yarıya düşürüldü.