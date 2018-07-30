Kuşadası’nda “ Aşk Dersleri “ sahnelendi

Demirel tarafından Nobel ödüllü İtalyan yazar Dario Fo ve eşi Franco Rame’in eserinden uyarlanan Aşk Dersleri büyük beğeni aldı.

Demirel’in Mert Küçülmez ve Serpil Özcan’la birlikte Kervansaray’da sahnelediği Aşk Dersleri isimli oyun Kuşadalı sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Ücretsiz olarak sergilenen iki perdelik oyunu Kervansaray’ı dolduran sanatseverlerle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Tufan Asrav, Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Fevziye Tekeroğlu ve Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın eşi Nil Kayalı da izledi. Kadın ve çocuk istismarına dikkat çeken “Aşk Dersleri” isimli oyun toplumdaki cinsiyet ayrımcılığını ele alıyor.