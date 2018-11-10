Kuşadası'nda Atatürk için su altında anma etkinliği

Rüştü Kirman, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. Ölüm yıldönümünde su altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak, Atatürk'ü anma etkinliği gerçekleştirirken, ortaya da ilginç ve anlamlı görüntüler çıktı. Dr. Kirman'ın bir video klip haline getirerek sosyal medyadan yayınladığı görüntüler büyük ilgi çekti.

Edinilen bilgiye göre, 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde su altında Atatürk ve bayrak içeren bir çalışma planlayan ve aynı zamanda dalgıçlıkta yapan Dr. Rüştü Kirman, su altında üzerinde Türk bayrağı da bulunan Atatürk posteri açtı. Amacının anlamlı bir anma etkinliğini gerçekleştirmek olduğunu kaydeden Dr. Kirman, Bu anmalı gerçekleştirirken, posterin açıldığı noktdada yuva yapmış bir balığın bayrak fonunda çok ilginç bir görüntü oluşturduğunu söyledi. Bir otelin deniz kıyısında çalışma yaptığını kaydeden Dr. Kirman, “ Atatürk ve Türk bayrağı motifli fotoğraf çekmeye çalışıyordum. Bir anda bir horozbina balığı ortaya belirdi. Muhtemelen iskeleden düşen şemsiye borusunun içinde yuva yapmış. O balığı özel objektiflerle görüntülerken, fondaki bayrak ile güzel bir kadraj oluşturdu. Balık sanki 10 Kasım olduğunu biliyor gibi boruya tırmandı. Yuvaya girdikten sonra ise görüntüsüyle saygı duruşunda durur gibiydi. Tesadüfün bu kadarı deyip, bu anları ölümsüzleştirdim" diye konuştu.