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07 Ağustos 2018 21:22

Kuşadası’nda aynı lokantada 4 buçuk ayda ikinci yangın

Kuşadası’nda bir lokantada çıkan yangın paniğe yol açtı.

Kuşadası’nda aynı lokantada 4 buçuk ayda ikinci yangın

07 Ağustos 2018 21:22

Yangına müdahale ederken yaralanan bir lokanta personeli hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası şehir merkezindeki Sağlık Caddesi’nde bulunan ve 4 buçuk ay önce de elektrik kontağından bir bölümü yanan lokantada bu kez bacadan kaynaklanan bir yangın çıktı. Kuşadası’nın en kalabalık caddelerinden birinde sur duvarlarının hemen bitişiğinde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yaşanan panik sırasında yangına müdahale etmeye çalışan bir lokanta personeli elinden yaralanarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Müşterilerin ve çevredekilerin panik yaşadığı yangında maddi hasar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.




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